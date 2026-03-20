Шымкентте бүлінген жол көліктерге зақым келтірді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкентте Шұбаркөл көшесінде жол жабыны шөгіп, көлік қозғалысына қауіп төндірді.
Әлеуметтік желіде тараған видеоға сәйкес, Шымкентте жолдың ортасындағы ойыққа көліктер түсіп, зақымданған. Жүргізушілер жолда қауіпті жағдай туындағанын айтып, ешқандай ескерту белгілері қойылмағанына шағымданды.
Осыған қатысты Шымкент қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Kazinform тілшісіне ресми түсінік берді.
Ведомство мәліметінше, Шұбаркөл көшесінде басқарманың тапсырысымен «Береке-Корпорация» ЖШС тарапынан 2024-2025 жылдары күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген.
— Аталған көше бойында кәріз құбыры жүйесінің құдықшалары орналасқан. Жауын-шашын әсерінен жол жабыны шөккен. Кепілдік міндеттемелерге сәйкес, көрсетілген учаскеде мердігер мекеме қалпына келтіру жұмыстарын бастап, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тиісті жол белгілерін орнатты. Алайда сол күні белгісіз автокөлік орнатылған шектеу белгілерін қағып кеткен, — делінген ресми ақпаратта.
Салдарынан жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төніп, бірқатар көлікке шығын келді. Қазіргі таңда аталған автокөлікті анықтау және іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
— Мердігер мекеме келтірілген шығынды өтеу бойынша тиісті шаралар қабылдап жатыр. Сонымен қатар, аталған мекенжайда жол жабыны уақытша қалпына келтіріліп, жол белгілері қайта орнатылды. Алдағы уақытта ауа райы қолайлы болған кезде асфальтобетон жабынын төсеу жұмыстары жүргізіледі, — деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Бұдан бұрын Шымкентте жолдың қақ ортасында асфальт опырылып, суға толған терең шұңқыр пайда болғанын жазған едік.