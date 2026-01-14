KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:05, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шымкентте ер адам көпқабатты тұрғын үйдің 16-қабатынан құлап көз жұмды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымсити шағынауданындағы тұрғын үй кешенінің бірінде 16-қабаттан ер адам құлап, оқиға орнында мерт болды.

    Алматы әуежайында болған оқиғаға қатысты үш қылмыстық іс қозғалды
    Фото: polisia.kz

    Аталған оқиғаға бойынша полицияға көпқабатты тұрғын үйдің ауласында мәйіттің табылғаны туралы хабарлама түскен.

    — Полиция суицид фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Қазіргі уақытта істің мән-жайларын анықтау үшін барлық қажетті тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады қалалық Полиция департаменті.

    Бұдан бұрын Шымкентте көпқабатты тұрғын үйден ер адамның денесі табылғанын жазған едік. 

    Сонымен қатар, Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орыннан кейінгі білім комитеті өкілі студент жатақханаларында суицидтің жиілеуін БАҚ жұмысымен байланыстырды.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Шымкент Суицид Полиция
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар