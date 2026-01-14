KZ
    Шымкентте көпқабатты тұрғын үйден ер адамның денесі табылды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкенттегі Асқаров және Мангелдин көшелерінің қиылысында орналасқан көпқабатты үйлердің бірінен адам мәйіті табылды.Аталған жайтқа қатысты қалалық полиция департаменті қылмыстық іс қозғады.

    ІІМ
    Фото: Абай облысы ПД

    – Пәтерде өрттен кейін табылған ер адамның өлімі фактісі бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта істің мән-жайларын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, – делінген Полиция хабарламасында. 

    Оқиғаның мән-жайы анықталған соң нақты процессуалдық шешім қабылданады. 

    Бұдан бұрын Шымкентте 21 жастағы қызды пышақтап өлтірді деген күдікті ұсталғанын жазған едік.

    – Қазіргі таңда 28 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала мәліметке сәйкес, күдікті марқұммен бұрын таныс болған. Қылмыстың себептері мен мән-жайы тергеу барысында анықталады, - деп хабарлады қалалық Полиция департаменті.

     

