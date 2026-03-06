KZ
    17:53, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шымкентте науқасқа туған інісі бір бүйрегін беріп, өмір сыйлады

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қалалық №1 клиникалық ауруханада жоғары технологиялық күрделі ота жасалып, тірі донордың бүйрегі науқасқа салынды. 

    Фото: Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасы

    Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, 40 жастағы азамат 47 жастағы туған ағасына бір бүйрегін берген. Бұл – медицинадағы ең күрделі әрі жауапты хирургиялық әдістердің бірі.

    Бірнеше кезеңнен тұратын күрделі отаны тәжірибелі трансплантологтар, хирургтар және анестезиологтар сәтті жүргізді.

    – Қазіргі уақытта донор мен реципиенттің жағдайы тұрақты. Олар дәрігерлердің бақылауында болып, қажетті ем қабылдап жатыр. Тірі донорлық бүйрек трансплантациясы – созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар үшін ең тиімді емдеу тәсілдерінің бірі. Мұндай оталар пациенттердің өмір сапасын жақсартып, ұзақ әрі белсенді өмір сүруіне мүмкіндік береді, - делінген хабарламада. 

    Айта кетейік, бүгінге дейін Шымкент қаласында 247 бүйрек және 35 бауыр трансплантациясы сәтті жасалған.

    Бұдан бұрын шымкенттік ана баласына бір бүйрегін бергенін жазған едік.

