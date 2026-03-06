Шымкентте науқасқа туған інісі бір бүйрегін беріп, өмір сыйлады
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қалалық №1 клиникалық ауруханада жоғары технологиялық күрделі ота жасалып, тірі донордың бүйрегі науқасқа салынды.
Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, 40 жастағы азамат 47 жастағы туған ағасына бір бүйрегін берген. Бұл – медицинадағы ең күрделі әрі жауапты хирургиялық әдістердің бірі.
Бірнеше кезеңнен тұратын күрделі отаны тәжірибелі трансплантологтар, хирургтар және анестезиологтар сәтті жүргізді.
– Қазіргі уақытта донор мен реципиенттің жағдайы тұрақты. Олар дәрігерлердің бақылауында болып, қажетті ем қабылдап жатыр. Тірі донорлық бүйрек трансплантациясы – созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар үшін ең тиімді емдеу тәсілдерінің бірі. Мұндай оталар пациенттердің өмір сапасын жақсартып, ұзақ әрі белсенді өмір сүруіне мүмкіндік береді, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, бүгінге дейін Шымкент қаласында 247 бүйрек және 35 бауыр трансплантациясы сәтті жасалған.
Бұдан бұрын шымкенттік ана баласына бір бүйрегін бергенін жазған едік.