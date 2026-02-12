KZ
    Шымкентте сталкинг дерегі бойынша айыпталған азаматқа сот үкімі шықты

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкентте бұрынғы танысын аңдып, байланыс орнатуға мәжбүрлеген азамат сот үкімімен кінәлі деп танылып, жаза тағайындалды. 

    Шымкентте сталкинг дерегі бойынша айыпталған азаматқа сот үкімі шықты
    Коллаж: Сanva

    Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында «Сталкинг» бабы бойынша қылмыстық іс қаралды.

    Қалалық соттың мәліметінше, сотталушы 2022-2025 жылдар аралығында жәбірленушімен жігіт-қыз ретінде сөйлесіп, кездесіп араласып жүрген. 2025 жылдың желтоқсан айында араларындағы түсініспеушіліктен кейін жәбірленуші онымен қарым-қатынасты тоқтатып, кездесуден бас тартқан.

    – Алайда сотталушы жәбірленушінің қарсылығына қарамастан онымен байланыс орнатуға тырысып, аңдыған. Сот оның әрекеттерін зорлық-зомбылықсыз, бірақ жәбірленушінің жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқығын және еркін жүріп-тұруына кедергі келтірген заңсыз қудалау ретінде бағалады, – делінген хабарламада.

    Прокурор сотталушыға қоғамдық жұмыстарға тарту жазасын тағайындауды сұрады. Жәбірленуші кешірім бермейтінін білдіргенімен, жеңіл жаза қолдануды өтінген. Сотталушы кінәсін толық мойындап, өкініш білдірді.

    – Сот шын ниетпен өкінуді жауапкершілікті жеңілдететін мән-жай ретінде ескеріп, ауырлататын жағдайларды анықтамады. Айыпталушы ҚК-нің 115-1-бабы бойынша кінәлі деп танылып, 100 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тартылды, – деп мәлімдеді ведомство.

    Үкім заңды күшіне енген жоқ.

    Бұдан бұрын Шымкентте полиция сталкингтің екі дерегін әшкерелегенін жазған едік

    Заң Қылмыс Шымкент Сталкинг
