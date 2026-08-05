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    Шымкентте тоғызыншы қабаттың терезесінен құлаған 3 жасар бала көз жұмды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкентте бүлдіршіннің өліміне әкелген оқиға тіркелді.

    терезе
    Фото: pexels.com

    Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қайғылы оқиға Қаратау ауданындағы Нұрсәт шағынауданында болған.

    – 2023 жылы туған бала ересектердің қарауынсыз қалып, көпқабатты тұрғын үйдің тоғызыншы қабатындағы пәтердің терезесінен абайсызда құлап кеткен. Алған жарақатынан бүлдіршін оқиға орнында көз жұмды, – делінген хабарламада.

    Ведомствоның хабарлауынша, биыл Шымкентте балалардың терезеден құлауына байланысты 9 оқиға тіркелген. Салдарынан 4 бала көз жұмып, 5-еуі түрлі дәрежеде жарақаттанған.

    Департамент өкілдері ата-аналар мен заңды өкілдерді балаларды қараусыз қалдырмауға шақырды.

    Еске салайық, өткен жылы Шымкентте балалардың терезеден құлауына байланысты 5 оқиға тіркелген. Салдарынан 3 бала қаза тауып, 2-еуі жарақаттанған.

    Оқиға Бала Шымкент Терезе
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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