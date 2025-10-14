Шыңжаңдағы БАҚ қазақ тіліндегі бірлескен жобаларды жүзеге асырмақ
ҮРІМЖІ. KAZINFORM — Шыңжаңдағы бұқаралық ақпарат құралдары қазақ тіліндегі контентті көбірек шығаруға назар аударып отыр. Бұл туралы Шыңжаң телерадио корпорациясы Халықаралық хабар тарату орталығының директоры Чжао Сяоли мәлім етті.
Айта кетейік, Шыңжаң телерадио корпорациясы 1949 жылы құрылған. Бұл ұжымда қазір 1,8 мыңнан астам адам қызмет етіп жүр.
— Біздегі бағдарламалар 5 тілде таратылады. 8 телеарна мен 10 радиостанция бар. Біздің құрылымда бір сайт пен бір мобильді қосымша жұмыс істеп тұр. Атап айтқанда, Қазақстанмен 2004 жылдан бері ынтымақтастықта жұмысымызды жалғастырып келеміз. 2004-2017 жылдар аралығында Алматыдағы әріптестерімізбен бірлескен жобаны іске асырдық, яғни біздің бағдарламалар қазақ тілінде көрсетілді. 2018-2021 жылдары бірнеше телеарнамен ынтымақтастық орнатып, қытай тіліндегі фильмдер мен бағдарламаларды қазақ тіліне аудардық. Дәл қазір қазақстандық екі бұқаралық ақпарат құралымен келіссөз жүріп жатыр. Бұл тұрғыда Шыңжаң аумағында түсірілген өнімдерді қазақ тілінде даярлауды жоспарлап отырмыз, — деді Чжао Сяоли Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарынан құралған делегациямен кездесу барысында.
Оның айтуынша, 2026 жылдың ақпан айында Қытайда жаңа жылды атап өту аясында Қазақстандағы әріптестерімен бірге гала-концерт ұйымдастыру жоспарланған. Сол кезде Орталық Азияның бес елінен бірлескен гала-концертке әншілер шақыртылмақ.
— Бізде қазақ тілінде көрермен көп жинайтын «Ақын келді» бағдарламасы бар. Бұдан бөлек, біздің телеарналарда көрсетілетін екінші танымал бағдарлама ұлттық биге арналған. Осы орайда қазақтың ұлттық билері мен басқа да ұлт өкілдерінің билерін тамашалауға болады. Оған басқа да елдерден өнер адамдарын шақырып жатырмыз, — деді Шыңжаң телерадио корпорациясы Халықаралық хабар тарату орталығының директоры.
Өз кезегінде «Шыңжаң жибао» (медиа топ) газетіне тиесілі сайттың редакциялық бөлімі басшысының орынбасары Цзе Вэньцзинь қазір қазақ тіліндегі және Қазақстанға қатысты материалдар көп қаралым жинайтынын айтты.
— Біздің сайтта Қазақстанға қатысты жарияланған контентке талдау жасадық. Кейінгі екі жылда 600-ге жуық мақала жарық көрген, — деді Цзе Вэньцзинь.
Бұған дейін хабарланғандай, Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы үкіметінің сыртқы байланыс жөніндегі кеңсе басшысының орынбасары Сяо Евэнь Қытайда қазақтың айтыс өнерін дамытуға қатысты пікір айтты.