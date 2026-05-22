ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің ғылым және технология министрліктерінің басшылары Қырғызстанда бас қосты
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанның төрағалығымен Бішкекте Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ғылым және технология министрліктері мен ведомстволары басшыларының 10-шы кездесуі өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Іс-шараға Қазақстан, Қырғызстан, Беларусь, Үндістан, Иран, Қытай, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан делегациялары, сондай-ақ ШЫҰ хатшылығының өкілдері қатысты.
Кездесудің мақсаты ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы ғылым, технология және инновация саласындағы ынтымақтастық пен өзара әрекеттесуді нығайту.
Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова кездесудің маңыздылығын атап өтті.
-Бішкекте өткен 10-шы кездесуде ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің ғылым және технология министрліктері мен ведомстволарының басшылары өткен жылды қорытындылап, тәжірибелерімен бөлісіп, ғылым, технология, инновация және ғылымды коммерцияландыру саласындағы инновациялар, өзгерістер, жетістіктер мен жоспарлар туралы пікір алмасты. Әр ел біздің елдер арасындағы ғылыми зерттеулерді одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар жасады. Қазақстанның тәжірибесі де өте қызықты. 2024 жылы ғылым және технология саясаты туралы заңның қабылдануымен Қазақстан ғылымды басқарудың жаңа, жергілікті моделін әзірлеп жатыр, - деді ол.
Спикердің айтуынша, барлық қатысушы елдердің ғылыми зерттеу басымдықтары іс жүзінде бірдей.
-Жасанды интеллект дәуірінде ғылыми негізделген шешімдер барған сайын маңызды бола түседі. Бүгін жарияланған Қырғызстанның жасыл технологиялық дәлізді іске қосу бастамасын кездесуге қатысушылар қолдады. Бірлескен ғылыми зерттеулер жобаларын жүргізу бойынша тағы бір маңызды бастама да ерекшеленеді. Менің ойымша, бұл Қазақстанды қоса алғанда, барлық ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер үшін шынымен маңызды. Қазіргі уақытта біздің еліміз халықаралық ғылыми жобаларды қолдау және қаржыландыру стандарттарын көздейтін заңнаманы өзгерту бойынша шаралар қабылдап жатыр. Осыған байланысты, пікір алмасуға және алдағы жоспарларды анықтауға мүмкіндік беретін бұл платформа барлық тараптар үшін өте маңызды, - деп атап өтті ол.
Қырғыз Республикасының ғылым, жоғары білім және инновация министрі Гүлзат Исаматова өз сөзінде Орталық Азиядағы климаттың өзгеруі мен мұздықтардың еруіне назар аударып, ШЫҰ елдеріне «Жасыл технологиялық дәліз» құруды ұсынды.
- Бұл прагматикалық бастама үш маңызды қолданбалы мәселені шешу үшін біздің технологиялық парктеріміз бен ғылым академияларымыздың интеллектуалды ресурстарын біріктіреді. Біріншіден, бұл климатты дәл бақылау және су ресурстарын басқару үшін бірлескен цифрлық жүйелерді құруды, жаңартылатын және шағын гидроэнергетика технологияларын әзірлеуді және трансфертті, сондай-ақ тұрақты және климатқа сай ауыл шаруашылығында инновацияларды енгізуді қамтиды, - деді ол.
Қырғызстан ынтымақтастықтың төрт практикалық бағытын іске қосуды ұсынды.
— Инноваторлар тәжірибе алмасып, өз шешімдерін коммерцияландыра алатын ШЫҰ мүше мемлекеттері арасында бірыңғай, үйлестірілген ғылыми-технологиялық парктер желісін құруды көздейді. Жас ғалымдардың, әсіресе қолданбалы жасанды интеллект пен жасыл технологиялар саласындағы пәнаралық зерттеулеріне арналған ШЫҰ-ның мақсатты гранттық бағдарламаларын іске қосу да жоспарда. Зерттеушілеріміз бір-бірінің бірегей зертханалық қондырғыларына кедергісіз қол жеткізе алатындай етіп, шынайы академиялық мобильділікті кеңейту. ШЫҰ ғылыми ақпарат алмасу үшін бірыңғай цифрлық платформаны жобалауды бастау, - деді министр.
Гүлзат Исаматованың айтуынша, ұсынылған шаралар жиынтығы жаһандық қиындықтарды шешумен қатар, белсенді түрде әрекет етеді, еуразиялық білім экономикасын қалыптастырады.
Бұған дейін ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер Қауіпсіздік кеңесінің хатшылары Бішкекте кездескен болатын.