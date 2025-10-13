Ішкі істер министрі депутаттарға: Көңіл көтеру орындарына өздеріңіз де баратын шығарсыздар...
АСТАНА. KAZINFORM – Қоғамдағы қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету мәселелеріне арналған көшпелі Үкімет сағатында Ішкі істер министрі Ержан Сәденовке қауіпсіздігі төмен көңіл көтеру орындарын азайту туралы сұрақ қойылды.
- Статистика бойынша көңіл көтеру орындарынан 102 нөміріне келіп түсетін қоңыраудың басым бөлігі түнде және демалыс күндері тіркеледі. Ең жиі кездесетін себептер – келушілер мен көңіл көтеру ұйымы әкімшілігінің арасындағы дау-дамай. Ойын-сауық орындарының қауіпсіздік деңгейі туралы рейтингті енгізу қандай нәтиже беріп жатыр? - деп сұрады Мәжіліс депутаты Данабек Исабек.
Ішкі істер министрі рейтинг жариялаумен келеңсіздік азая салмайтынын айтып, депутаттың өзіне шүйлікті.
- Қазір рейтинг бойынша осындай 193 ойын-сауық орталығы бар. Ол жерде қылмыс, бұзақылық жасалған. Осындай мекемелерді анықтап, өзіміздің сайттарға жариялап, әкімдіктерге жеткіземіз. Не үшін? Халық көріп, өзі қорытынды шығару керек. Ол жерде тағамы тәтті болса, ойын-сауық ұйымдастыру мәселесі дұрыс болса, сол рейтингке қарамастан ел барып жатады. Оны біз білеміз, бәріміз куәміз. Кейбіреулеріңіз баратын да шығарсыздар... Білеміз ғой, оны, қалай екенін, - деді министр.
Осы жиында әскердегі өлім-жітім мәселесі де айтылды.