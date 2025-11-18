KZ
    18:34, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да 23 мектептің 169 сыныбы онлайн оқыту форматына көшірілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында жұқпалы аурулардың таралуына байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқу форматына көшіріліп жатыр.

    Ертең Астанада бірінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары онлайн оқиды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Бұл туралы ШҚО білім басқармасының баспасөз қызметінен мәлім етті.

    - Маусымдық жұқпалы аурулардың көбеюіне байланысты өңірдегі 23 жалпы білім беретін мектептің 169 сыныбындағы 3015 оқушы уақытша қашықтан оқыту форматына ауыстырылды. Оның ішіндегі 1697-сі бастауыш сынып оқушылары, - делінген ақпаратта.

    Атап айтқанда, Өскемен қаласының 18 мектебіндегі, Күршім ауданының 3 мектебіндегі, Ұлан ауданының 2 мектебіндегі оқушылар сабақты онлайн оқып жатыр.

    - Онлайн форматқа уақытша көшу сыныптағы оқушылардың 30%-дан астамы медициналық анықтамамен дәлелденген себеппен сабаққа қатыспаған жағдайларда жүзеге асырылады. Білім беру процесі толық көлемде, қашықтан оқыту талаптарына сәйкес жалғасып жатыр, - делінген хабарламада.

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасынан бір сынып оқушыларының қанша пайызы ауырып қалса, сабақ онлайнға көшірілетінін түсіндіріп бергені хабарланған.

