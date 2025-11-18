Сыныпта қанша оқушы ауырса, сабақ онлайнға ауысады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасынан бір сынып оқушыларының қанша пайызы ауырып қалса, сабақ онлайнға көшірілетіндігін түсіндіріп берді.
Күз келіп, күн суытқанда оқушылар арасында суық тиіп, ауырып қалатындар көбейетіндігі белгілі. Бүгінде облыс мектептерінде кей сыныптарда ауырған оқушылардың көптігіне байланысты сабақ онлайн форматқа көшірілген. Осы ретте, білім басқармасынан қандай жағдайда сабақ қашықтан оқытуға ауыстырылатындығын түсіндіріп берді.
— Негізінде ЖРВИ және тұмау өршуі кезеңінде білім беру ұйымдарында уақытша шектеу шаралары енгізіледі. Бұл туралы ҚР Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2025 жылғы 22 тамыздағы № 6-ПГСВ «Тұмау, жіті респираторлық вирустық инфекциялар және COVID-19 коронавирус инфекциясы бойынша 2025-2026 жылдардың эпидемиялық маусымында санитариялық-эпидемияға қарсы, санитарлық-профилактикалық іс-шаралар жүргізу туралы» қаулысында жазылған. Егер бір сыныпта бір инкубациялық кезең ішінде оқушылардың 20-30%-ы ЖРВИ-мен ауырса, кабинеттік оқыту тоқтатылып, 10 күн бойы бұл сыныпқа жаңа оқушылар қабылданбайды, — деп хабарлады басқарманың баспасөз қызметінен.
Ал ауырғандар саны 30%-дан асып кетсе, сынып оқушылары толықтай уақытша онлайн оқыту форматына ауыстырылады.
Әзірге білім басқармасы өңір бойынша нақты қанша мектеп сыныбы онлайн оқытуға көшірілгені туралы ақпарат бермеді.
Еске салсақ, осыған дейін елорда мектептерінде бетперде тағу режимі енгізілмегені хабарланған.