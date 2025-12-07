KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:10, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ШҚО-да биыл жол-көлік оқиғаларының саны күрт өсті

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері жол апаттарының саны күрт өсіп отыр. 

    ШҚО-да биыл жол-көлік оқиғаларының саны күрт өсті
    Фото: БҚО ПД

    ШҚО прокуратурасының мәліметінше, 2023 жылы өңір бойынша 443 жол апаты тіркелсе, былтыр бұл көрсеткіш 847-ге жеткен. Ал осы жылдың басынан бері 1 093 жол-көлік оқиғасы болды. Кейінгі үш жылда 133 аса ауыр жол апатынан 180 адам көз жұмған. 

    – Апаттардың 87%-ы жеңіл көлік жүргізушілерінің кінәсінен болады. Қаза болғандардың арасында 52 жүргізуші, 89 жолаушы, 34 жаяу жүргінші және 2 велосипедші бар. Оның ішіндегі бала саны – 22. Жолда 119 ер адам мен 58 әйел мерт болды. 94 ата-ананың қазасынан кейін 179 бала жетім қалды, - делінген ақпаратта. 

    Жол апатының негізгі себептері:

    – жылдамдықты рұқсат етілген шектен асыру;

    – қарсы жолаққа шығу;

    – маневр жасау ережелерін өрескел бұзу;

    – жаяу жүргіншілерге жол бермеу;

    – жүргізушілердің салғырттығы және т.б.

    Сондай-ақ ішімдік ішіп рөлге отыратындар аз емес. 17 мас жүргізушінің кесірінен 21 адам, соның ішінде 1 бала көз жұмды. Бұл істер бойынша 59 адам сотталды. Биылдың өзінде мас күйде көлік жүргізген 1 160 жүргізуші жауапқа тартылып, оның 75-іне қатысты қылмыстық іс қозғалды.

    – Біздің мақсат – жолдағы заңбұзушылыққа мүлде төзбеу қағидатын қалыптастыру. Егер сіз тәртіп бұзушылықты көрсеңіз, бейжай қалмаңыз. Сол арқылы біреудің өмірін сақтап қалуыңыз мүмкін, - дейді ШҚО прокуратурасының қоғам мүддесін қорғау басқармасының аға прокуроры Рауан Сайранбекұлы. 

    Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбеде үш көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы көз жұмғаны хабарланған. 

    Жол-көлік оқиғасы Прокуратура Шығыс Қазақстан облысы Жол апаты
