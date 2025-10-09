KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:00, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    ШҚО-да халыққа бейәдеп сөз айтқан ауыл әкіміне айыппұл салынды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында халыққа бейәдеп сөз айтқан ауыл әкіміне 55 048 теңге көлемінде айыппұл салынды.   

    ШҚО-да халыққа бейәдеп сөз айтқан ауыл әкіміне айыппұл салынды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Ауыл әкіміне қарасты іс Зайсан аудандық сотында қаралды. 

    – Шілікті ауылының әкімі 6 қазанда сағат 15:00 шамасында қызметтік кабинетінде айналасындағыларға құрметсіздік танытып, бейәдеп сөз айтқан. Сот процесі барысында өз кінәсін мойындаған ол бұл әрекетіне өкінетінін жеткізіп, көпшілік алдында кешірім сұрады, - деп хабарлады ШҚО сотының баспасөз қызметінен. 

    Сот шешімімен әкім ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-бөлігі (ұсақ бұзақылық) бойынша кінәлі деп танылып, 55 048 теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Қаулы әлі заңды күшіне енген жоқ. 

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да халыққа бейәдеп сөз айтқан ауыл әкіміне қатысты тексеру жүргізілетіні хабарланған.

    Тегтер:
    Сот Айыппұл Шығыс Қазақстан облысы Әкім
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар