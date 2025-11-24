KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    ШҚО-да қашықтан оқып жатқан оқушылар саны 30 мыңға жуықтады

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында маусымдық инфекция жұқтырғандар санының көбеюіне байланысты онлайнға оқуға көшірілген сыныптар саны да артып келеді.

    учеба онлайн
    Фото: freepik.com

    ШҚО Білім басқармасы баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 21 қарашадағы жағдай бойынша 107 мектептегі 1 504 сыныптың 27 610 оқушысы онлайн оқыса, 24 қарашада 111 мектептегі 1 614 сыныптың 29 479 оқушысы уақытша қашықтан оқуға көшірілген.

    Оның ішіндегі 14 361-і маусымдық инфекция жұқтырған. Яғни, ауырған балалар саны артып келеді.

    Облыста 381 балабақшада 27,4 мың бала білім алады. Мектепке дейінгі мекемелердегі науқастар саны – 5 874. Бүгінде барлық балабақша штаттық режимде жұмыс істеп тұр.

    - Білім ордаларында қашықтан оқытуға көшу сыныптағы оқушылардың 30%-дан астамының сырқаттанып қалғаны медициналық анықтамамен расталған жағдайда қабылданады. Жалпы облыс мектептерінде оқу процесі барлық санитарлық талапқа сәйкес ұйымдастырылған, - делінген ақпаратта.

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысында оқушылар арасында маусымдық инфекция жұқтырғандар саны көбейгендіктен, сабақ онлайн форматқа ауысып жатқаны хабарланған. 

    Тегтер:
    Оқушы Мектеп Шығыс Қазақстан облысы Онлайн
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
