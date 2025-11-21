KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:25, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да 27 мыңнан астам оқушы қашықтан оқып жатыр

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында оқушылар арасында маусымдық инфекция жұқтырғандар саны көбейді.

    онлайн обучение
    Фото: pixabay.com

    ШҚО Білім басқармасының мәліметінше, өңірдегі 107 мектептің 1 504 сыныбындағы 27 610 оқушы онлайн оқыту форматына көшірілген. Мұндай шешім сыныптағы оқушылардың 30%-дан астамы сырқаттанып қалуына байланысты қабылданған.

    Қашықтан оқыту форматы Өскеменнің 46 мектебінде және бірнеше ауданның білім ордаларында енгізілген. Атап айтқанда:

    * Күршім ауданындағы үш мектепте;

    * Ұлан ауданындағы тоғыз мектепте;

    * Үлкен Нарын ауданындағы бір мектепте;

    * Алтай ауданындағы сегіз мектепте;

    * Зайсан ауданындағы бір мектепте;

    * Катонқарағай ауданындағы бір мектепте;

    * Самар ауданындағы бес мектепте;

    * Тарбағатай ауданындағы тоғыз мектепте және облыстық төрт мектепте.

    - Мектеп оқушыларын қашықтан оқыту форматына ауыстыру туралы шешім нақты жағдайға қарай қабылданады. Яғни, тек сырқаттанғандар үлесі 30%-дан асқан сыныптар ғана қашықтан оқуға көшіріледі. Барлық мәлімет медициналық анықтамалармен расталады, - деп хабарлады басқармадан.

    Еске салсақ, осыған дейін Абай облысында 10 мыңнан астам оқушы қашықтан оқуға көшірілгені хабарланған.

    Тегтер:
    Оқушы Мектеп Шығыс Қазақстан облысы Онлайн
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар