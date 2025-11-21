ШҚО-да 27 мыңнан астам оқушы қашықтан оқып жатыр
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында оқушылар арасында маусымдық инфекция жұқтырғандар саны көбейді.
ШҚО Білім басқармасының мәліметінше, өңірдегі 107 мектептің 1 504 сыныбындағы 27 610 оқушы онлайн оқыту форматына көшірілген. Мұндай шешім сыныптағы оқушылардың 30%-дан астамы сырқаттанып қалуына байланысты қабылданған.
Қашықтан оқыту форматы Өскеменнің 46 мектебінде және бірнеше ауданның білім ордаларында енгізілген. Атап айтқанда:
* Күршім ауданындағы үш мектепте;
* Ұлан ауданындағы тоғыз мектепте;
* Үлкен Нарын ауданындағы бір мектепте;
* Алтай ауданындағы сегіз мектепте;
* Зайсан ауданындағы бір мектепте;
* Катонқарағай ауданындағы бір мектепте;
* Самар ауданындағы бес мектепте;
* Тарбағатай ауданындағы тоғыз мектепте және облыстық төрт мектепте.
- Мектеп оқушыларын қашықтан оқыту форматына ауыстыру туралы шешім нақты жағдайға қарай қабылданады. Яғни, тек сырқаттанғандар үлесі 30%-дан асқан сыныптар ғана қашықтан оқуға көшіріледі. Барлық мәлімет медициналық анықтамалармен расталады, - деп хабарлады басқармадан.
Еске салсақ, осыған дейін Абай облысында 10 мыңнан астам оқушы қашықтан оқуға көшірілгені хабарланған.