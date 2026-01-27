KZ
    ШҚО-да кәсіпкерлерге 140-қа жуық заңсыз тексеру жүргізілген

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында бір жыл ішінде кәсіпкерлерге 138 заңсыз тексеру жүргізілгені анықталды. Тексеру қорытындылары бойынша 41 лауазымды тұлға жауапқа тартылды.

    тексеру
    Фото: Kazinform

    Бизнес өкілдеріне жүргізілген тексерудің заңды немесе заңсыз екенін қалай ажыратуға болатыны ШҚО-дағы Кәсіпкерлер палатасы жанындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесінің отырысында талқыланды.

    Кез келген тексеріс басталмас бұрын ол Тексерулерді есепке алу мен тіркеудің бірыңғай жүйесіне тіркелуі тиіс. Тексеру актісі QR-кодпен рәсімделеді, оның көмегімен кәсіпкер бақылаушы орган өкілдері әрекетінің заңдылығын бірден тексере алады. Егер тіркеу болмаса, мерзімдер сақталмаса немесе тексеру анонимді шағым негізінде басталса — мұның бәрі оны заңсыз деп тануға негіз болады.

    Мәселен, 2025 жылы ШҚО бойынша барлығы 3 776 тексеру тіркелген, бұл өткен жылмен салыстырғанда 73 пайызға көп. Алайда жеке бизнеске қатысты тексерулер саны 41 пайызға қысқарып, 2 111-ді құрады. Соған қарамастан, жүйелі заңбұзушылықтар да анықталды. 28 тексеру тіркеуден өткізілмей тоқтатылса, 138-і заңсыз деп танылған.

    — Бизнес өкілдері бақылау қай жерде аяқталып, құқық бұзушылық қай жерде басталатынын нақты түсінуі тиіс. Тіркеусіз тексеру — бұл бақылау емес, қысым, — деді кеңес төрағасы Игорь Шацкий.

    Мониторинг қорытындысы бойынша заңбұзушылықтарды жою туралы 9 ұсыныс енгізіліп, 10 тәртіптік және 23 әкімшілік іс қозғалды. Жалпы саны 41 лауазымды тұлға жауапқа тартылды.

    Еске салсақ, осыған дейін Шымкентте жарнама төлемін есептеу кәсіпкерлер арасында түсінбеушілік тудырғаны хабарланған.

