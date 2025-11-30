ШҚО-да құтқарушылар өрттің алдын алу үшін 42 мың үйді тексеріп шықты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында жер үйлерде өрттің алдын алуға бағытталған рейдтер жалғасып жатыр.
ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, тексерулердің басты мақсаты - жеке тұрғын үй секторларында өрт санын азайту және адам өлімінің алдын алу.
- Шығыс Қазақстанда ауқымды өрт қауіпсіздігі айлығы өткізілді. Соның барысында жергілікті атқарушы органдар, еріктілер мен түрлі қауымдастық мүшелерінің қатысуымен бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, тұрғын үйлерді аралау, рейдтер, нұсқаулықтар өткізу және әлеуметтік тұрғыда осал жанұяларға көмек көрсету сияқты іс-шаралар жүргізілді.
Барлығы 42 000 үй қамтылды. Ұлан және Глубокое аудандарында көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың пештеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Облыс бойынша үйлерге жалпы саны 500-ге жуық улы газды анықтайтын датчиктер орнатылды, - делінген ақпаратта.
Құтқарушылар пештегі саңылаулар, тазаланбаған мұржа және электр жүйелерінің шамадан тыс жүктемелі - өрттердің негізгі себептері екендігін түсіндірді. Азаматтарға тозған электр құралдарын пайдаланбау қажеттігі ескертілді.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да орман өртінің басым бөлігі Катонқарағай ұлттық паркінде тіркелгені хабарланған.