ШҚО-да мас күйде көлік жүргізбеуге шақыратын ерекше ескерткіш орнатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Өскемен–Алтай–Рахманов бұлағы автожолы бойында, Солтүстік ауылының маңында мас жүргізушіліктің салдарын еске салатын ерекше арт-нысан пайда болды.
Полиция бастамасымен жол жиегіне биіктігі 9 метр болатын бөтелке пішініндегі үлкен ескерткіш орнатылған. Оның ішінде ауыр жол апаттарына түскен, қирап-бүктелген көліктер қойылған. Арт-ескерткіш жүргізушілерге мас күйінде рульге отырудың салдары қандай болатынын нақты көрсетуге бағытталған.
«Бұл монумент эффект үшін немесе әдемі көрініс үшін қойылған жоқ. Ол – өмірдің шындығы. Бір ғана қате шешім сапарды қасіретке айналдыра алады. ЖКО салдары қай кезде де ауыр, біздің міндет – мұны әр жүргізушіге түсіндіру», - деп хабарлады ШҚО ПД баспасөз қызметі.
Ведомство өкілдері пішін ішіндегі көліктердің барлығы шынымен апатқа түскенін, мұндай жағдайлардың алдын алуға болатынын атап өтті.
«Бұл көліктер – макет емес. Олар шынымен ауыр жол апаттарына түскен. Жүргізуші осы жерден өтіп бара жатып, бір сәтке ойланса екен дейміз: бір жұтым алкаголь адамның өміріне тұра ма?» - деді департамент өкілдері.
Полицияның айтуынша, жоба жүргізуші мәдениетін қалыптастыруға және әрбір жол қозғалысына қатысушының жеке жауапкершілігін күшейтуге бағытталған.
«Апат – кенеттен болатын жағдай немесе сол күннің сәтсіздігі емес. Көп жағдайда жол-көлік оқиғалары тікелей құқық бұзушылықтың салдарынан болады. Мас күйде көлік жүргізбеу — шектеу емес, қауіпсіздіктің қарапайым талабы», - деп атап өтті ведомство өкілдері.
Полиция мұндай визуалды ескерткіштер мәселені басқаша қабылдауға мүмкіндік беретінін және өңір жолдарындағы қайғылы оқиғалардың алдын алуға көмектесетінін жеткізді.
Бұған дейін хабарланғандай, ШҚО-да жол апатынан 3 адам көз жұмды.