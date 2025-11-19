KZ
    14:59, 19 Қараша 2025

    ШҚО-да отбасылық зорлық-зомбылық көбейді

    ӨСКЕМЕН.KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында отбасылық зорлық-зомбылық фактілері көбейіп кетті.

    отбасылық зорлық-зомбылық
    Фото: Pexels

    Жыл басынан бері өңірде отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 146 қылмыс тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27%-ға өсіп отыр.

    - Қазір тәртіп сақшылары өңір аумағында «Тұрмыс» жедел алдын алу шарасын жүргізіп, бақылауды күшейтіп жатыр. Соның барысында Өскеменде 9 жасар қыздың ішкілікке салынған ата-анасымен бірге қолайсыз жағдайда тұрғаны анықталды. Бала автожуу ғимаратының екінші қабатында тіркеусіз және адам тұруға жарамайтын бөлмеде ересектердің қарауында болған. Полиция қызметкерлері ата-анасын жауапқа тартып, арнайы есепке қойды. Қыз уақытша бейімдеу орталығына жіберіліп, онда мамандардың қажетті қолдауын алып жатыр, - деп хабарлады ШҚО полиция департаментінен.

    Жалпы облыста зардап шеккен жандарды қолдау үшін 65 төсек-орындық 4 дағдарыс орталығы және 2 Отбасын қолдау орталығы жұмыс істейді. Өткен айларда бұл жерлерге 2 900-ден астам азамат жүгініп, 89 әйел мен 50 балаға баспана берілген.

    Еске салсақ, осыған дейін Петропавлда отбасына зорлық-зомбылық көрсетіп келген ер адам қамауға алынғаны хабарланған.

     

    Неке Шығыс Қазақстан облысы Заң және құқық Отбасы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
