ШҚО-да полицейлер 80-нен астам көліктен тұратын автотізбекке жол бастап жүрді
АСТАНА. KAZINFORM — Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында ШҚО ПД патрульдік полиция батальоны көлік жүргізушілерінің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етті.
ШҚО ПД баспасөз қызметі хабарлағандай, Өскемен — Семей тасжолының 13-шақырымынан бастап Абай облысының әкімшілік шекарасына дейін 80-нен астам автокөлік полицияның ілесіп жүруімен қозғалды.
— Қозғалыс барысында қызметкерлер жылдамдық режимінің сақталуын қадағалап, жолдағы қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз етті. Полиция қызметкерлерінің үйлесімді әрі кәсіби іс-қимылының нәтижесінде колонна жолдың күрделі учаскелерінен ешбір оқыс оқиғасыз өтті, — делінген хабарламада.
Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға және ұйымдастырылған колоннаға ілесіп жүру кезінде тәртіп сақшыларының заңды талаптарын орындауға шақырады.
