KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:43, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ШҚО-да полицейлер 80-нен астам көліктен тұратын автотізбекке жол бастап жүрді

    АСТАНА. KAZINFORM — Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында ШҚО ПД патрульдік полиция батальоны көлік жүргізушілерінің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етті.

    автоколонна
    Фото: Видеодан скрин

    ШҚО ПД баспасөз қызметі хабарлағандай, Өскемен — Семей тасжолының 13-шақырымынан бастап Абай облысының әкімшілік шекарасына дейін 80-нен астам автокөлік полицияның ілесіп жүруімен қозғалды.

    — Қозғалыс барысында қызметкерлер жылдамдық режимінің сақталуын қадағалап, жолдағы қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз етті. Полиция қызметкерлерінің үйлесімді әрі кәсіби іс-қимылының нәтижесінде колонна жолдың күрделі учаскелерінен ешбір оқыс оқиғасыз өтті, — делінген хабарламада.

    Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға және ұйымдастырылған колоннаға ілесіп жүру кезінде тәртіп сақшыларының заңды талаптарын орындауға шақырады.

    Айта кетейік, ШҚО-да тозығы жеткен электр желісі салдарынан тұрғындар жиі жарықсыз отыратын болған.

    Тегтер:
    Аймақ Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Полиция Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар