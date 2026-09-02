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    ШҚО-да полицейлер заңсыз қару-жарақ арсеналын анықтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сақтау фактісін анықтады. 

    ШҚО-да полицейлер заңсыз қару-жарақ арсеналын анықтады 
    Фото: Маңғыстау облыстық Полиция департаменті

    Ауылдық жерде тұратын 52 жастағы тұрғынның үйін тексеру кезінде полицейлер қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркіледі. Олардың қатарында тегіс ұңғылы аңшылық мылтықтан жасалған бір ұңғылы кесінді, сигналдық револьвер және 50-ге жуық патрон бар.

    Ер адам қару мен оқ-дәрілердің қайтыс болған ағасынан қалғанын айтқан.

    Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.

    Полиция қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сатып алу, сақтау және алып жүру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді.

    Айта кетелік Ұлытау облысында 38 келі марихуана мен қару-жарақ табылған еді

    Қылмыс Шығыс Қазақстан облысы Қару-жарақ Полиция
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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