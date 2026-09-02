ШҚО-да полицейлер заңсыз қару-жарақ арсеналын анықтады
АСТАНА. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сақтау фактісін анықтады.
Ауылдық жерде тұратын 52 жастағы тұрғынның үйін тексеру кезінде полицейлер қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркіледі. Олардың қатарында тегіс ұңғылы аңшылық мылтықтан жасалған бір ұңғылы кесінді, сигналдық револьвер және 50-ге жуық патрон бар.
Ер адам қару мен оқ-дәрілердің қайтыс болған ағасынан қалғанын айтқан.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Полиция қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сатып алу, сақтау және алып жүру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді.
Айта кетелік Ұлытау облысында 38 келі марихуана мен қару-жарақ табылған еді.