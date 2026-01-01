ШҚО-да ірі су нысаны 30 жылдан кейін алғаш рет қайта жаңартылып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы 30 жылдан астам уақыттан кейін ШҚО-да алғаш рет «Победа» магистральдық каналының реконструкциясы жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі.
Шығыс Қазақстан облысындағы «Қазсушар» филиалы «Победа» магистральдық каналы мен оның негізгі құрылысын соңғы 30 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет реконструкциялауды бастады.
Қазіргі уақытта ұзындығы 6 шақырым болатын канал бөлігі механикалық тазалаудан өтті.
Жобаны 2026 жылдың соңына дейін толық аяқтау жоспарланған.
— Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу үшін қажетті материалдарды сатып алу және жеткізу жұмыстары жүріп жатыр. 2025 жылға белгіленген барлық жұмыс толық орындалды. Қалған жұмыстар биыл жалғасын табады, — деді Шығыс Қазақстан облысындағы «Қазсушар» филиалы директоры Дәулет Жанысов.
