    16:41, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ШҚО-да ірі су нысаны 30 жылдан кейін алғаш рет қайта жаңартылып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы 30 жылдан астам уақыттан кейін ШҚО-да алғаш рет «Победа» магистральдық каналының реконструкциясы жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі.

    Соңғы 30 жылдан астам уақыттан кейін ШҚО-да алғаш рет «Победа» магистральдық каналының реконструкциясы жүргізіліп жатыр
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Шығыс Қазақстан облысындағы «Қазсушар» филиалы «Победа» магистральдық каналы мен оның негізгі құрылысын соңғы 30 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет реконструкциялауды бастады.

    Қазіргі уақытта ұзындығы 6 шақырым болатын канал бөлігі механикалық тазалаудан өтті.

    Жобаны 2026 жылдың соңына дейін толық аяқтау жоспарланған.

    — Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу үшін қажетті материалдарды сатып алу және жеткізу жұмыстары жүріп жатыр. 2025 жылға белгіленген барлық жұмыс толық орындалды. Қалған жұмыстар биыл жалғасын табады, — деді Шығыс Қазақстан облысындағы «Қазсушар» филиалы директоры Дәулет Жанысов.

    Бұдан бұрын 2026 жылы Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылатынын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
