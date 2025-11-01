ШҚО-да салық төлемегендерді анықтау үшін 110-нан астам рейд жүргізілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында салық төлеуге қатысты бақылау күшейтілді. Жыл басынан бері Мемлекеттік кірістер департаменті 110-нан астам рейд жүргізіп, тіркелмеген кәсіпкерлерді анықтаған.
Департамент басшысының орынбасары Қабыш Сайранханның айтуынша, тексеріс барысында бірқатар кәсіпкердің тіркеусіз жұмыс істеп келгені, демалыс аймақтарында тұрғын үйді салық төлемей жалға бергені және кіріс есебін жүргізбегені белгілі болды.
— Біз профилактикалық жұмыстарды және цифрлық мониторингті күшейттік. Осылайша, қаржы айналымын бақылау және табысын жасырып жүргендерді анықтау жолға қойылды. Бұл бизнес ашықтығын арттырып, салық төлеушілердің тәртібін жақсартуға ықпал етті, — деді Қабыш Сайранхан.
Биыл өңірде 108 әкімшілік құқықбұзушылық тіркелді. Тексеру нәтижесінде кейбір салық төлеушілер өз еркімен берешегін жапқан, қалғандары әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
— Облыс бюджетіне түсетін салық көлемі екі есе артып отыр. 2025 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында жалпы түсім 336,3 млрд теңгені құрады. Оның 170,3 млрд теңгесі жергілікті бюджетке, 166 млрд теңгесі республикалық бюджетке түскен. Республикалық бюджетке түсім өткен жылмен салыстырғанда алты есеге көбейген, — дейді Қ.Сайранхан.
Еске салсақ, осыған дейін 2026 жылдан бастап салық төлеушілерге кепілсіз төлем мерзімін шегеру жеңілдігі берілетіндігі хабарланған.