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    ШҚО-да шағын кемелерді пайдалану талаптарын бұзудың 10 дерегі анықталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында құтқарушылар 1 шілдеден бастап су айдындарында шағын кемелерді пайдалану қағидаларының сақталуын бақылау мақсатында рейдтер жүргізіп жатыр.

    ШҚО-да шағын кемелерді пайдалану талаптарын бұзудың 10 дерегі анықталды
    Фото: ШҚО ТЖД

    Құтқарушылар кеме жүргізушілерінің құжаттарын, жүзу құралдарының техникалық жай-күйін, жолаушылардың құтқару кеудешелерімен қамтамасыз етілуін және жүзу қағидаларының сақталуын тексеруге кірісті.

    Сонымен қатар кеме иелері мен демалушылар арасында профилактикалық-түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    ШҚО-да шағын кемелерді пайдалану талаптарын бұзудың 10 дерегі анықталды
    Фото: ШҚО ТЖД

    — Шомылу маусымы басталғалы өңір бойынша шағын кемелерді пайдалану талаптарын бұзудың 10 дерегі анықталды. Құқықбұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — деп хабарлады ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінен.

    Айта кетейік, шағын көлемді кемелерді пайдалану кезінде кемені тіркеу, техникалық куәландырудан өту және құтқару жабдықтарының болуы міндетті.

    Сондай-ақ кеме жүргізушілері арнайы курстардан өтіп, басқару құқығына куәлік алуы қажет. 

    Еске салсақ, осыған дейін шағын көлемді кемелерді бақылау ТЖМ құзырына өткені хабарланған. 

    Құтқарушылар Шығыс Қазақстан облысы Рейд ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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