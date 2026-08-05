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    ШҚО-да сотталғандардан ақша бопсалағандар ісі сотқа жолданды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында арнайы прокурорлар түзеу мекемесінде сотталғандардан ақша бопсалау фактісі бойынша қылмыстық істің тергеуін аяқтады.

    түрме
    Фото: Ирина Әділханова

    Ведомствоның мәліметінше, қылмыстық құқық бұзушылық Бас прокуратура мен ҚР ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің №22 мекемесінде жүргізілген қадағалау барысында анықталған. Осыдан кейін іс арнайы прокурорлардың өндірісіне қабылданған.

    Тергеу барысында 2025 жылдың шілде-қараша айлары аралығында криминалдық идеологияны ұстанған сотталған Ж. басқа сотталған К.-мен бірлесіп, күш қолданамын деп қорқыту арқылы жаңадан келген сотталған М.-дан «қамқорлық» көрсеткені үшін ақша бопсалағаны анықталды.

    «Арнайы прокурорлар кінәлі тұлғалардың қылмысқа қатыстылығын растайтын жеткілікті дәлелдемелерді жинап, қылмыстық істі сотқа жолдады», – деп хабарлады прокуратура.

    Глубокое аудандық сотының 2026 жылғы 29 шілдедегі үкімімен айыпталушылар Қылмыстық кодекстің 194-бабының 3-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, бұрынғы жазаларының мерзімі ұзартылып, бас бостандығынан айыру жазасына кесілді.

    Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.

    Айта кетейік, ШҚО-да 50-ден астам сотталған адам рақымшылыққа ілігуі мүмкін.

    Түрме Сот Шығыс Қазақстан облысы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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