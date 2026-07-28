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    ШҚО-да судағы қауіпсіздік ережелерін сақтамаған 90-нан астам адам жауапқа тартылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында шомылу маусымы басталғалы бері судағы қауіпсіздік ережелерін сақтамаған 90-нан астам адам жауапқа тартылды.

    су
    Фото: Қызылорда қаласының әкімдігі

    Бұл туралы ШҚО ТЖД бастығының орынбасары Исхар Савазов мәлім етті. 

    - Облыс аумағында шомылатын 23 учаске бар. Құтқарушылар жағалайларды аралап, азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Мұндағы негізгі мақсат - әкімшілік жауапкершілікке тарту емес, судағы жазатайым оқиғалардың алдын алу және адамдардың өмірін сақтау. Шомылу маусымы басталғалы бері Шығыс Қазақстанда 8 адам суға батты. Барлық қайғылы жағдай шомылуға жабдықталмаған жерлерде болған, - деді ол. 

    Құтқарушылар азаматтарды тек жабдықталған жағажайларда демалуға, балаларды қараусыз қалдырмауға, мас күйде суға түспеуге шақырды.

    Жүргізіліп жатқан профилактикалық жұмыстарға қарамастан 91 адам ҚР ӘҚБтК-нің 412-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    Еске салсақ, осыған дейін елімізде суға шомылу маусымы басталғалы су айдындарында 68 адам, оның ішінде 24 бала суға батқаны хабарланған.

    Суға шомылу Айыппұл Шығыс Қазақстан облысы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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