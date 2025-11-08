ШҚО-да жасанды интеллект дәрігерлерге диагноз қоюға көмектесіп жатыр
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды интеллект медицина саласында белсенді қолданылып келеді.
Медицина саласында жасанды интеллект мүмкіндіктері қалай пайдаланылып жатқанын ШҚО цифрландыру және архивтер басқармасынан мәлім етті.
- Өңірдің барлық тұрғындары электронды денсаулық паспорттарымен қамтылған. PACS жүйесі жасанды интеллект элементтерін пайдаланып, медициналық суреттерді өңдейді және өкпе мен сүт безі қатерлі ісігін қоса алғанда, түрлі патологияларды автоматты түрде анықтайды. Бұл дәрігерлердің диагноз қою дәлдігін арттырып, медициналық қызмет сапасын жақсартуға мүмкіндік беріп отыр, - делінген ақпаратта.
Бұдан бөлек, жасанды интеллект бейнебақылау деректерін талдауда және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде де қолданылады. Қоғамдық көліктің жұмысын оңтайландыру мақсатында автоматтандырылған диспетчерлік жүйелер енгізіліп жатыр.
Айта кетейік, жалпы Шығыс Қазақстандағы Өскемен, Риддер және Алтай қалаларында барлығы 5 839 бейнебақылау камерасы орнатылған. Қоғамдық және жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында қосымша 243 «Мерген» автоматтандырылған кешені жұмыс істеп тұр.
Еске салсақ, осыған дейін елордалық мектепте оқушылардың қауіпсіздігі мен тәртібін жасанды интеллект бақылайтыны хабарланған.