KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:21, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да жол апатынан 5 адам көз жұмды

    ӨСКЕМЕН.KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында жол апатынан 5 адам қаза болып, бір адам жарақат алды. 

    ШҚО-да жол апатынан 5 адам көз жұмды
    Фото: ШҚО ПД

    ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жол-көлік оқиғасы 4 қараша күні Өскемен-Риддер тасжолының 48-ші шақырымында болды.

    — ЗИЛ жүк көлігі мен Toyota Estima көлігі соқтығысқан. Соның салдарынан 5 адам сол жерде тіл тартпай кетті. Жарақат алған 1 адам ауруханаға жеткізілді, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    ШҚО-да жол апатынан 5 адам көз жұмды
    Фото: ШҚО ПД

    Аталған факті бойынша тәртіп сақшылары сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Қаза болғандардың кім екені және оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Абай облысындағы тасжолда жеңіл көлік пен жүк көлігі соқтығысып, 3 адам көз жұмғаны хабарланған

    Тегтер:
    Көз жұмды Шығыс Қазақстан облысы Полиция Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар