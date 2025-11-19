ШҚО-да ЖРВИ жұқтырғандар саны 45 мыңнан асты
ӨСКЕМЕН.KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында ЖРВИ-ге шалдыққандар саны артып келеді. Десе де әзірге шектеулер енгізілген жоқ.
ШҚО санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметіне сүйенсек, биыл өңірде жергілікті бюджет есебінен «Гриппол плюс» вакцинасының 75 мың дозасы сатып алынған. Бұдан бөлек, жұмыс берушілер мен жеке клиникалар тағы екі мың доза алған.
- Бүгінде 74 530 адам вакцина салдырды. Бұл облыс халқының 10 пайыздан астамы. Оның ішінде 72 519-ы қауіп тобына жататындар. Олардың қатарында жүкті әйелдер, медицина қызметкерлері, диспансерлік есептегі балалар, интернат тәрбиеленушілері, қарттар үйінің тұрғындары және созылмалы ауруға шалдыққан адамдар бар, — деді департамент басшысы Қанат Тұрдиев.
Оның айтуынша, маусымдық вирустар бойынша жағдай бақылауда.
- 1 қазаннан 17 қарашаға дейін облыста 45 937 ЖРВИ тіркелді. Науқастардың шамамен 60 пайызы - балалар. Көрсеткіштер өткен эпидемиялық маусым деңгейіне сәйкес келеді, сондықтан қосымша шектеулер енгізілген жоқ, - деді ведомство мамандары.
Зертханалық түрде расталған тұмау жағдайлары - 5. Барлығында да A/H3N2 вирусы, яғни «гонконг тұмауы» анықталған.
Тұмаудан бөлек, өңір зертханаларында өзге де респираторлы вирустар анықталып жатыр. Зерттелген 368 сынаманың 93-і оң нәтиже көрсеткен. Олар негізінен риновирус пен аденовирус.
Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысында жұқпалы аурулардың таралуына байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқу форматына көшіріліп жатқаны хабарланған.