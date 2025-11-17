07:50, 17 Қараша 2025 | GMT +5
ШҚО-дағы аудандардың бірі қашықтан оқыту форматына ауыстырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы мектеп оқушылары уақытша қашықтан оқиды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Бұған жел екпінің 35 метрге дейін күшеюі себеп.
Күршім ауданы білім бөлімінің мәліметінше, бүгін 1–11 сыныптардың сабақтары мына білім беру мекемелерінде онлайн өтеді: Қаратоғай орта мектебі, Ақший бастауыш мектебі–балабақшасы, Қойтас жалпы білім беретін мектебі, Алғабас орта мектебі, Қыстау–Күршім жалпы білім беретін мектебі, Ақсуат жалпы білім беретін мектебі, Жолнұсқау жалпы білім беретін мектебі және Монуқой жалпы білім беретін мектебі.
Ауданда ауа райы тұрақтанғаннан кейін оқу қалыпты режимге қайта көшетіні айтылды.
Бұдан бұрын павлодарлық оқушылар қашықтан оқитыны хабарланған еді.