ШҚО-дағы Бұқтырма су қоймасында екі әйел құтқарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасының Солдат шығанағы маңында құтқарушылар қайықпен жағалауға өздігінен жете алмаған екі әйелге көмек көрсетті. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.
112 қызметінің пультіне Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданындағы Солдат шығанағында суда оқиға болғаны туралы хабарлама келіп түскен.
Қайықта екі әйел болған. Олар өз күштерімен жағаға жете алмаған.
– Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ құтқарушылары екі әйелді және шағын көлемді қайықты жағаға аман-есен эвакуациялады. Әйелдерге медициналық көмек қажет болған жоқ, – делінген министрлік хабарламасында.
Айта кетейік, бұған дейін Ұлттық ұлан офицері суға батып бара жатқан баланы құтқарып қалған болатын.