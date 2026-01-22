ШҚО-дағы компаниялардың бірі жер қойнауын заңсыз өңдеп, 1 млрд теңге табыс тапқан
ӨСКЕМЕН.KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданында орналасқан «Глинковское» кен орнында ЖШС басшысы пайдалы қатты қазбаларды заңсыз өндіру мен өткізуді ұйымдастырған.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, компанияның лицензиясы тек геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге ғана жарайды, пайдалы қазбаларды өнеркәсіптік көлемде өндіруге рұқсат болмаған.
Соған қарамастан, іс жүзінде темір құрамды тау жынысын өндіру, оны қайта өңдеу, жинақтау және ішкі нарықта, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына өткізу жұмыстары жүргізілген. Ауыр арнайы техниканы қолдану қоршаған ортаға теріс әсер етіп, жер бедерінің табиғи қалпының бұзылуына және жердің тозуына әкеп соққан.
Заңсыз өндірілген өнімнің жалпы көлемі 70 мың тоннадан асқан. Алынған қылмыстық табыс сомасы 1 млрд теңгеден асқан. Аталған қаражатқа күдіктілер жылжымалы және жылжымайтын мүлік: бизнес-орталық, Алматы қаласындағы пәтер, «LAND ROVER RANGE ROVER» маркалы автокөлік, 2 автотұрақ орны және 2 жер телім сатып алған. Сот санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.
Айта кетейік, бұған дейін Департамент Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы аумағындағы «Шыбынды» және Самар ауданының «Кенкарын» учаскелерінде ауыр арнайы техника мен өнеркәсіптік жабдықтарды пайдалана отырып, алтынды заңсыз өндірумен айналысқан екі қылмыстық топтың қызметін тоқтатқан.
Аталған заңсыз әрекеттер орман алқаптарының кесілуіне, өзен арналарының өзгеруіне және топырақтың құнарлы қабатының жойылуына әкеліп, экологияға елеулі зиян келтірген.
Заңсыз кен өндіруді тоқтату табиғи ортаның одан әрі бүлінуінің алдын алып, өңірдің экологиялық қауіпсіздігіне төнген қатерді жоюға мүмкіндік берді.
