ШҚО-дағы көшкін қаупі бар тау бөктеріндегі қар қалыңдығы тексерілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында «Қазселденқорғау» мекемесінің мамандары қар көшкіні қаупі бар учаскелерге тексеру жүргізді.
Алтай ауданындағы бес, Катонқарағай ауданындағы төрт қар көшкіні қаупі бар учаскелерге визуалды тексеру жүргізілді. Соның барысында Алтай ауданындағы тау бөктерінде қар қалыңдығы 80 см-ге дейін, ал Катонқарағай ауданында 50 см-ге дейін жеткені анықталды.
— Жұмыстың маңызды бөлігі ретінде қар жамылғысының тұрақтылығын дәл бағалауға мүмкіндік берген стратиграфиялық бақылаулар жүргізілді. Қазіргі уақытта аталған аудандардағы қар көшкіні жағдайы тұрақты. Сонымен қатар мамандар қар көшкіні қаупі бар учаскелердің маңынан өтетін немесе көлікпен қатынайтын азаматтарға барынша сақ болуды ескертіп жатыр, — деп хабарлады ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінен.
Құтқарушылар халықты таулы аймақтарда қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырды. Қар жауып тұрған кезде және ауа райы қолайсыз болған жағдайда еш уақытта тауға шықпау керек.
Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласу қажет.
Еске салсақ, осыған дейін Грекияның тауларында қар көшкіні жүріп, төрт адам мерт болғаны хабарланған.