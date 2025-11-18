ШҚО кәсіпкерлері ұлттық тауарлар каталогін енгізу мерзімін кейінге шегеруді сұрайды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында кәсіпкерлер ұлттық тауарлар каталогін енгізу мерзімін өзгерту қажеттігін жеткізді.
Жаңа мемлекеттік есептеу базасын толықтыру 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті болмақ. Алайда өңір кәсіпкерлері бұл мерзімге дейін дайындалып үлгеру мүмкін еместігін айтып дабыл қағып жатыр.
ШҚО кәсіпкерлер палатасының жанындағы сауда кеңесінің отырысында өндірушілер мен импорттаушылардың бүкіл тауар ассортиментін бірыңғай базаға енгізу талабы талқыға салынды.
Сауда кәсіпорындары қауымдастығының төрағасы Владимир Бердниктің айтуынша, бизнес өкілдері берілген уақытта барлық тауарды базаға жүктеп үлгермейді.
— Ассортимент өте ауқымды. Бұл үшін арнайы мамандар, уақыт және бағдарламалық тұрғыда қолдау қажет. Қаңтарға дейін бәрін енгізу мүмкін емес. Ал ұлттық тауар идентификаторы болмаса, сауда тоқтап қалады, — деді ол.
Кәсіпкерлер каталогқа енгізілмеген кез келген тауар заңсыз айналымдағы өнім болып саналатынын атап өтті. Яғни, дүкендер мұндай тауарды жеткізушіге қайтаруға міндетті болады.
— Ал егер бұл сүт өнімдері, көкөніс немесе ет болса ше? Онда ол тауарлар бүлінеді. Залалды кім өтейді? Бұл мәселе әлі күнге дейін шешілген жоқ, — деді дүкендердің бірінің иесі.
Бизнес өкілдері қосымша қиындық ретінде кассалық техниканы жаңарту қажеттілігін атап өтті. Ұлттық тауар идентификаторлары жүйесінің жұмыс істеуі үшін олар құрылғыларын жаңартуға немесе ауыстыруға мәжбүр.
— Бір кассалық аппаратты жаңарту үшін 120-150 мың теңге кетеді. Шағын дүкендер үшін бұл қомақты шығын. Егер дүкенде үш-төрт касса болса, онда жағдай тіптен қиындайды, — дейді кәсіпкерлер.
Отырысқа қатысушылардың айтуынша, бұл шығындардың бәрі бизнеске жүктелген, мемлекет тарапынан өтелмейді.
ШҚО кәсіпкерлер палатасы айтылған ұсыныстарды жинақтап, жауапты мемлекеттік органдарға жолдамақ.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да азық-түлік бағасын негізсіз көтерген 30-ға жуық кәсіпкер жауапқа тартылғаны хабарланған.