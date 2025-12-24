KZ
    ШҚО-ның екі ауданында оқушылар мектепке бармайды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында аязға байланысты 2 ауданда оқушылар қашықтан оқиды.

    ШҚО-ның екі ауданында оқушылар мектепке бармайдын оқып жатыр
    Фото: freepik.com

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, Күршім ауданында ауа температурасының -23-тен -30 градусқа дейін төмендеуі себепті 1 және 2 ауысымдағы оқушылар онлайн форматқа көшірілді. Бұл шешім 0-4 сыныптарға қатысты. 

    — Ал Алтай ауданында ауа температурасы -28-тен -32 градусқа дейін төмендеген. Сондықтан Путинцево орта мектебінде, Михаил Бикетов атындағы орта мектепте, Тұрғысын орта мектебінде, Новокрестьянка бастауыш мектебінде, Леснопристань орта мектебінде, Соловьев орта мектебінде және Маяк орта мектебінде 1 және 2 ауысымдағы сабақтар 0-4 сыныптар қашықтан оқиды. Ал Чапаев орта мектебінде және Михаил Харин атындағы мектепте 0-9 сыныптар мектепке бармайды, — делінген ақпаратта.

