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    Орталық Азия мен Әзербайжан басшылары Шолпан-Ата декларациясына қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM – Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша Шолпан-Ата декларациясы қабылданды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.

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    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысқанын жазған едік.

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    Фото: Ақорда

    ҚР Президенті Орталық Азия елдеріне ұзақмерзімді ынтымақтастық жоспарын әзірлеуді ұсынды.

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    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіндежаһандық үдерістерде Орталық Азияның рөлі сенімді түрде артып, әлемдік аренадағы аймақтың үні айқын әрі салмақтырақ шыға бастады деп санайтынын жеткізді.

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    Фото: Ақорда
    Орталық Азия Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда Әзербайжан
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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