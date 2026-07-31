Орталық Азия мен Әзербайжан басшылары Шолпан-Ата декларациясына қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша Шолпан-Ата декларациясы қабылданды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысқанын жазған едік.
ҚР Президенті Орталық Азия елдеріне ұзақмерзімді ынтымақтастық жоспарын әзірлеуді ұсынды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіндежаһандық үдерістерде Орталық Азияның рөлі сенімді түрде артып, әлемдік аренадағы аймақтың үні айқын әрі салмақтырақ шыға бастады деп санайтынын жеткізді.