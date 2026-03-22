    17:00, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамытуға 137,2 млрд теңге жұмсалады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы 2025-2029 жылдарда жүзеге асырылатын жобаларды қамтиды. Бұл жөнінде ҚР Туризм және спорт министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.

    Щучинск-Бурабай курорттық аймағы
    Фото: Kazinform

    — Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамыту жөніндегі 2025-2029 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітілді. Кешенді жоспарда жалпы сомасы 137,2 млрд теңгеге 118 іс-шараны іске асыру көзделген, — делінген хабарламада.

    Жоба аясында инфрақұрылым дамиды, қауіпсіздік қамтамасыз етіледі және инвестициялық жобалар іске асырылады.

    — Негізгі мақсат — Қатаркөл, кіші және үлкен Шабақты, Жөкей көлдерінде инфрақұрылымды дамыту арқылы Шортанды және Бурабай көлдеріндегі жүктемені азайту, — делінген ресми жауапта.

    Айта кетейік, бұған дейін Маңғыстау, Бурабай және Алматыда туризм саласы қалай дамитынын жазғанбыз.

    Туризм Бурабай Инфрақұрылым Ақмола облысы ҚР Туризм және спорт министрлігі Инвестициялар Ақша
    Алпамыс Файзолла
