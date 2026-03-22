Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамытуға 137,2 млрд теңге жұмсалады
АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы 2025-2029 жылдарда жүзеге асырылатын жобаларды қамтиды. Бұл жөнінде ҚР Туризм және спорт министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.
— Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамыту жөніндегі 2025-2029 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітілді. Кешенді жоспарда жалпы сомасы 137,2 млрд теңгеге 118 іс-шараны іске асыру көзделген, — делінген хабарламада.
Жоба аясында инфрақұрылым дамиды, қауіпсіздік қамтамасыз етіледі және инвестициялық жобалар іске асырылады.
— Негізгі мақсат — Қатаркөл, кіші және үлкен Шабақты, Жөкей көлдерінде инфрақұрылымды дамыту арқылы Шортанды және Бурабай көлдеріндегі жүктемені азайту, — делінген ресми жауапта.
