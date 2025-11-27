Швеция әйелдерге қауіп төндіретін ерлерді жүйелі түрде анықтауға кірісті
АСТАНА. KAZINFORM — Швецияда әйелдерге қарсы зорлық-зомбылыққа жол бермеу үшін қауіпті ерлерді жүйелі түрде анықтау басталды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Швецияда жыл сайын мыңдаған әйел зорлық-зомбылыққа ұшырап, шамамен он адам қаза табады. Осындай ауыр қылмыстардың алдын алу мақсатында полиция жақындарына қауіп төндіретін ерлерді жүйелі түрде анықтауды бастады.
Агенттік хабарлауынша, зерттеулерге сәйкес, полиция қауіпті ерлерді іздегенде кейбір белгілерді ескереді. Оған ерлердің өзін-өзі өлтіруге әрекет жасауы немесе оны жасау қаупі және құрбанды тұншықтыру оқиғалары жатады.
Полиция қауіпті ерлерді төрт категорияға бөліп қарастырады:
-
Хрониктер — ең көп таралған топ. Ұзақ уақыт бойы тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған, сырттай тәртіпті өмір сүретіндер.
-
Көрінбейтіндер — көбінесе кісі өлтірушілер арасында кездеседі. Полицияда олар туралы мәлімет бола бермейді, басқа қылмыстық топтарға қарағанда жасы үлкенірек және кейде психикалық проблемалары болуы мүмкін.
-
Мультикриминалды — ең аз топ, қылмыстық тарихы кең және көптеген құрбандары бар.
-
Конфликтіге бейім келетіндер — ең жас топ, олар жиі зорлық жасайды және сезіміне беріліп әрекет етеді, бұл мінездері тек үйде емес, басқа жерлерде де байқалады.
Полицияның орынбасары Стефан Хектордың айтуынша, әр топқа әртүрлі шаралар қолдану керек. Мысалы, «хрониктерге» жақындауға тыйым салу тиімді болса, «көпқылмыстықтар» диалогқа жақсы жауап бермейді.
Ол көптеген ең қауіпті ерлер құқық қорғау органдарына байқалмай қалатынын, сондықтан полиция, медициналық қызметкерлер және әлеуметтік қызметтің бірлескен жұмысы аса маңызды екенін атап өтті.
