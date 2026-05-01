Швеция азаматтық алу талаптарын қатаңдатты
АСТАНА. KAZINFORM - Риксдаг Швецияда азаматтық алу тәртібін өзгертетін түзетулер пакетін қабылдады, деп хабарлайды Kazinform-ның Еуропалық одақтағы меншікті тілшісі.
Құжатқа сәйкес, елде натурализация талаптары барлық негізгі бағыттар бойынша күшейтілді. Атап айтқанда, елде тұру мерзімі мен үміткердің табыс деңгейіне қойылатын талаптар қайта қаралды.
Енгізілген өзгерістердің бірі — тұрақты тұру мерзіміне қатысты талап. Бұған дейін шетел азаматтарына бес жыл тұру жеткілікті болса, енді бұл мерзім сегіз жылға дейін ұзартылды.
Осылайша, Стокгольм натурализация мәселесінде Еуропалық одақтағы консервативті елдердің тәжірибесіне жақындай түсті.
Сонымен қатар үміткер Швеция экономикасына үлес қоса алатынын дәлелдеуі тиіс. Жылдық ең төменгі табыс көлемі 241,8 мың швед кронын (шамамен 22 мың АҚШ доллары) құрауы қажет. Бұдан бөлек, салық немесе әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі болмауы шарт.
Швецияның қазіргі тарихында алғаш рет міндетті кешенді тест енгізіліп отыр. Енді 16 жастан асқан тұлғалар швед тілін еркін меңгергенін, сондай-ақ қоғамтану негіздерін білетінін растауы тиіс. Бұл талаптарға демократиялық құндылықтар мен конституциялық құқықтарды түсіну де кіреді.
Заң авторларының пікірінше, азаматтық — тек құқық емес, қоғам алдындағы жауапкершілік.
Реформаның маңызды тұстарының бірі — өтпелі кезеңнің қарастырылмауы. Жаңа талаптар 2026 жылғы 6 маусымнан бастап күшіне енеді.
Бұл өзгерістер бұған дейін өтініш берген, алайда әлі жауап алмаған шетел азаматтарына да қатысты болады.
Түзетулердің басым дауыспен қабылдануы (258 депутат қолдаған) Швецияның интеграция саясатын күшейту бағытын айқындайды. Елде азаматтық енді автоматты артықшылық емес, қоғамға бейімделудің нәтижесі ретінде қарастырылады.
Айта кетейік, осыған дейін Түркия шетелдіктердің тұрақты тұруына берілетін рұқсат құнын қымбаттатты.