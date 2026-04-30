Түркияда шетелдіктердің тұрақты тұруына берілетін рұқсат құны қымбаттады
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияда шетел азаматтарына елде тұрақты тұруға рұқсат рәсімдеу үшін алынатын мемлекеттік алымдар ұлғайтылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Түркия билігі елдегі көші-қон ағындарын реттеу үшін заңды түрде тұруға берілетін рұқсат — «түркиялық икамет» (ikamet) құнын қымбаттатты. Енді шетел азаматтары елде тұруға рұқсат алу үшін бұрынғыдан көбірек ақша төлейді. Кей санаттар бойынша өсім шамамен 1000 пайызға дейін жетеді.
Бұған дейін қазақстандықтар үшін бір жылдық рұқсат құны шамамен 40 мың теңгені құраса, қазір 300 мың теңгеден асты. Студенттерге әдетте жеңілдіктер қарастырылған.
Жаңа тарифтер рұқсат мерзіміне байланысты белгіленген және қазірдің өзінде күшіне енді.
Жаңартылған мәліметке сәйкес, Түркияда елде тұру рұқсатын рәсімдеу құны:
– 1 жылға — 31 111,50 түрік лирасы (шамамен 327 мың теңге);
– 2 жылға — 57 899,10 түрік лирасы (шамамен 608 мың теңге);
– 3 жылға — 84 686,70 түрік лирасы (шамамен 890 мың теңге).
Көрсетілген сомаға шетелдікке арналған жеке куәлік картасын дайындау құны кіреді.
Сонымен қатар, рұқсатты алғаш рет рәсімдейтін және визасыз режиммен келген елдердің азаматтары үшін 9 376 түрік лирасы (шамамен 98,5 мың теңге) көлемінде визалық алым алынуы мүмкін.
Осыған дейін 2023 жылдың басынан бастап Түркияда ұзақ уақыт болуды көздейтін шетел азаматтарына рұқсат рәсімдеу талаптары өзгергені хабарланған болатын.
