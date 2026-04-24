Түркияда әлеуметтік желілер мен ойын платформаларына жас шектеуі енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Түркия парламенті әлеуметтік желілердің 15 жасқа толмаған пайдаланушыларға қызмет көрсетуін шектейтін заң қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Түркия әлеуметтік желілер мен ойын платформаларын реттейтін ережелерді түбегейлі өзгертетін ауқымды заң жобасын қабылдады. Негізгі өзгеріс – 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануына толық тыйым салу. Цифрлық платформалар енді кәмелетке толмағандардың қолжетімділігін шектеу үшін ғана емес, сонымен қатар жасты тексерудің тиімді тетіктерін енгізу үшін де қажет.
Жаңа ережелерге сәйкес, компаниялар жасөспірімдерге арналған қызметтердің арнайы нұсқаларын жасап, ата-аналарды бақылау құралдарымен қамтамасыз етуі керек. Оларға тіркелгі параметрлерін басқару, сатып алулар мен жазылымдарды шектеу, пайдалану уақытын бақылау және шектеу мүмкіндігі кіреді.
Сонымен қатар заң платформалардың мазмұнға жауапкершілігін күшейтеді. Әлеуметтік желілер бұғаттау немесе жою туралы шешімдерді жедел орындауға міндетті, кей жағдайларда бір сағат ішінде. Талаптарды орындамау жарнамаға тыйым салудан бастап, қызметтің елдегі интернет-трафигіне шектеулер қоюға дейінгі санкцияларға әкелуі мүмкін.
Ойын платформаларына қатысты түзетулер де енгізілді. Олар мазмұнға жасты бағалау жүйесін енгізіп, ата-ана бақылауын қамтамасыз етуі тиіс. Түркиядағы үлкен аудиториясы бар шетелдік қызметтер ел ішінде ресми өкіл тағайындап, реттеуші органдармен ынтымақтасуы қажет.
Заң бұзушылықтар үшін 1 миллионнан 30 миллион түрік лирасына дейін айыппұл салуды көздейді (шамамен 10 миллионнан 300 миллион теңгеге дейін). Талаптарды жүйелі түрде орындамау жағдайында билік платформаға кіруді шектеу шараларын қолдана алады.
Заң ресми жарияланғаннан кейін алты айдан соң күшіне енеді, бұл компанияларға жаңа талаптарға бейімделуге мүмкіндік береді.
Айта кетейік, осыған дейін Түркия темекі шегуге тыйымды күшейткенін хабарлаған едік.