Түркия темекі шегуге тыйымды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – Түркия билігі темекі шегуге қарсы әлемдегі ең қатаң заңдардың бірін талқылап жатыр. Ол темекі шегуге біртіндеп тыйым салу және 2040 жылға қарай темекі өнімдеріне толық тыйым салумен байланысты.
Түркияда темекі шегуге қарсы заңнаманың ірі реформасы әзірленіп жатыр.
Hurriyet газетінің хабарлауынша, биліктегі AKP партиясы 2040 жылға қарай елде темекі өнімдерін сатуға, өндіруге және импорттауға толық тыйым салуды көздейтін заң жобасын әзірледі.
Бұл бастама халық арасында темекі шегу деңгейін күрт төмендетуге бағытталған.
Билік шектеулерді біртіндеп енгізбек: бастапқыда тыйым қоғамдық орындар, ашық дәмханалар мен мейрамханалар, сондай-ақ білім беру мекемелері, ауруханалар және діни мекемелердің аумақтарына таралуы мүмкін.
Темекі өнімдерінің анықтамасын кеңейтуге ерекше назар аударылды. Әлеуетті тыйым тек дәстүрлі темекіні ғана емес, сонымен қатар электронды темекі, вейптер, кальяндар, қыздырылатын темекі жүйелері және синтетикалық және органикалық никотин бар өнімдерді де қамтуы мүмкін.
Жаңа ережелерді бұзғандарға 1-ден 10 млн лираға дейін (шамамен 20 мың - 200 мың еуроға дейін) айыппұл салынуы мүмкін.
Кәсіпкерлер де лицензиясынан айырылуы мүмкін. Талқыланып отырған шараларға сәйкес, туристер мен жеке тұлғалар темекі өнімдерін сақтағаны, сатып алғаны немесе импорттағаны үшін әкімшілік айыппұлдарға тартылуы мүмкін.
Заң жобасы әзірге қабылданған жоқ және қазіргі уақытта талқылану үстінде.
