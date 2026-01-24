Швеция азаматтық сыртқы барлау қызметін құруды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Швецияда жаңа Барлау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін (MUST) құру туралы үкіметтік ұсынысқа қатысты пікірталастар жалғасып жатыр, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Бұрынғы премьер-министр Карл Бильдттің баяндамасына негізделген бастама барлау жүйесін кеңейтуді көздейді. Оның аясында жеке азаматтық орган құрылып, халықаралық жағдайды бағалауда үкіметке көмек көрсетеді.
Ұсыныс саяси қарсылыққа тап болды. Социал-демократтар жобаны күмәнмен қабылдаса, Швед демократтары оны қауіпсіздік жағдайының шиеленісіп тұрған кезеңінде уақытсыз деп санайды. Сонымен қатар, MUST әскери барлау қызметінің бастығы генерал-майор Томас Нильссон бастаманы қолдап, жаһандық қауіп-қатерлерді жан-жақты талдау қажеттігін атап өтті.
Оның сөзінше, әскери барлау қызметі шет елдерге қатысты тапсырмалар, Арктикадағы жағдай және Швецияның НАТО мүшелігі сияқты мәселелермен жүктелген. Сонымен қатар, Қытайдың амбициялары, Африкадағы тұрақсыздық, Таяу Шығыстағы қақтығыстар және АҚШ-тың жаңа қауіпсіздік стратегиясы қосымша назар аударуды қажет етеді.
Азаматтық сыртқы барлау қызметін іске қосу 2027 жылғы 1 қаңтарға жоспарланған. Томас Нильссон сын-ескертулерге қарамастан, реформаны халықаралық тұрақсыздық жағдайында да кезең-кезеңімен және қауіпсіз түрде жүргізу қажет деп санайды.
