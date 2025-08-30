Швеция биыл күзде ең ауқымды реформалар пакетін ұсынбақ
АСТАНА. KAZINFORM — Швеция үкіметі биылғы күзде жалпы құны 80 млрд швед кронына (шамамен 7,4 миллиард АҚШ долларына) тең келетін рекордтық реформалар пакетін қамтитын бюджет жобасын жариялайды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Бұл сома пандемия жылдарын есепке алмағанда, ел тарихындағы ең ірі қаржылық реформа болып отыр.
Швецияның қаржы министрі Элизабет Свантессонның айтуынша, мұндай ауқымды бюджет рецессия жағдайында экономиканы жандандыру қажеттілігінен туындаған. Бюджеттің басты бағыты — халықтың әл-ауқатын қолдау. Отбасылар мен жұмыс істейтін азаматтарға, сондай-ақ мүмкін болса, бизнеске де салықтық жеңілдіктер қарастырылмақ.
Алайда оппозиция тарапынан үкіметке сын айтылып жатыр. Социал-демократтар кабинет экономиканы бақылаудан шығарып алды және тағы да бюджет тапшылығына әкелуі мүмкін деп есептейді. Ал Центристік партия үкіметтің жұмыссыздықты азайту, экономикалық өсімді ынталандыру және көміртегі қалдықтарын қысқарту бойынша нақты стратегиясы жоқ екенін алға тартып отыр.
Реформа пакетін қаржыландыру үшін мемлекетке қарыз алу қажет болады. Дегенмен, Свантессон бұл қадамды дағдарыс жағдайында орынды және бюджеттік ережелерге сай деп есептейді.
Бұл — қазіргі үкімет құрамының сайлауға дейінгі соңғы бюджеті, сол себепті көптеген сарапшы бұл бастамадан сайлаушылар арасындағы қолдауды күшейтуге бағытталған саяси қадам көріп отыр.
Бұған дейін хабарланғандай, Швеция саясаткерлері салық төлеушілер есебінен кештер ұйымдастырған.