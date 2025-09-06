Швецияда ұшақ көлге құлады: бір адам табылды, екіншісі іздестіріліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Швецияның Нортелье қаласына жақын орналасқан Лиммарен көлінде оқу-жаттығу рейсін орындап жүрген шағын жеке ұшақ апатқа ұшырады, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Ұшақ ерікті авиациялық корпустың ұшуына қатысқан.
Әуе кемесі су астынан, Рослаген аэродромының маңынан табылды — дәл сол жерде ол қонуы тиіс болған. Ұшақ бортында екі адам болған. Олардың бірі ұшақ ішінен табылып, оны шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Екінші адамның қайда екені белгісіз — оны іздестіру жалғасуда.
Оқиға орнында ауқымды құтқару операциясы жүріп жатыр. Жұмысқа полиция, өрт сөндіру-құтқару қызметі, сүңгуірлер мен теңіз құтқару қызметі жұмылдырылған.
Аймақтық ерікті авиациялық корпус басшысы Пер Винбергтің айтуынша, апат оқу-жаттығу ұшуы кезінде болған. Ол ұшуға бірнеше ұшақ қатысқан. Апаттың нақты себептері әзірге белгісіз.
Куәгерлердің айтуынша, құлар алдында ұшақ аэродром үстінде бірнеше рет айналып ұшқан.
