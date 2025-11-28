Швейцария вице-президентінің сапары тұрақты серіктестікті айқындады – сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM – Швейцария вице-президенті Ги Пармеланның Қазақстанға сапары екі ел арасындағы тұрақты және өзара тиімді қарым-қатынастың нақты көрінісі болып отыр. ҚР Парламенті Сенаты аппаратының ақпараттық-талдамалық бөлімі меңгерушісінің орынбасары Өжет Шегірбаев осындай пікір білдірді.
Сарапшының айтуынша, сапар стратегиялық диалогті тереңдетуге, саяси серіктестікті күшейтуге, сондай-ақ экономика, білім, технология және халықаралық ұйымдар саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге мүмкіндік береді. 2021 жылы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланмен екі рет кездескен – біріншісі видеоконференция арқылы, екіншісі Швейцарияға ресми сапар кезінде. Ол кезде Ги Пармелан ел президенті еді. Сол кездегі келісімдер бүгінгі кездесуде пысықталды.
Өжет Шегірбаев атап өткендей, бұл сапар инвестицияларды қалпына келтіруге серпін береді. Болашақта швейцариялық технологияларды тарту, өндірісті тереңдету, жаңа бірлескен кәсіпорындар ашу және көлік-логистика саласын дамыту – басты бағыттар болып отыр. Ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық та кеңейіп, экспорттық әлеует артады.
— Швейцария нарығына экспортталатын өнімдердің ауқымын кеңейту мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда негізінен шикізат экспортталады, алайда ауыл шаруашылығы, ақпараттық технологиялар және басқа да салалардағы әлеует толық пайдаланылмаған. Айталық, бұған дейін 90 тауар бойынша 500 миллион АҚШ долларынан астам сомаға экспортты жүзеге асыру мүмкіндігі сөз болған, — деді Өжет Шегірбаев.
Сарапшының пікірінше, сапар Қазақстанның Еуропада сенімді және жауапты серіктес екенін көрсетеді және елдің Еуропа мен Азия арасындағы трансконтиненттік логистикалық және өндірістік тізбектердегі рөлін күшейтеді.
— Жалпы, вице-президенттің сапары - тек дипломатиялық шара ғана емес, екі ел арасындағы қатынастарды нығайтудағы маңызды кезең. Кездесулер мен келіссөздер әр сала бойынша нақты міндеттерге жол ашып, экономикалық және стратегиялық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтереді. Швейцарияның 2025 жылы ЕҚЫҰ-дағы төрағалығы және екі елдің сыртқы саясаттағы ұстанымдарының үйлесімі Қазақстанның қауіпсіздік, дипломатия және көпжақты институттардағы рөлін арттыруға мүмкіндік береді. Нейтралды әрі технологиялық дамыған Швейцариямен ынтымақтастық Қазақстанның тұрақты экономикасы, көпвекторлы саясаты және инновацияларға ашық екенін көрсетеді, — дейді Ө. Шегірбаев.