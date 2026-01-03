Швейцариядағы тау шаңғысы курортындағы өрттен көз жұмғандардың саны 40-қа жетті
ЖЕНЕВА. KAZINFORM — Швейцарияның оңтүстік-батысындағы Кран-Монтана тау шаңғысы курортындағы бір барда болған өрттен шамамен 40 адам қаза тауып, 110-нан астам адам жарақат алды. Бұл туралы жергілікті полиция бейсенбі күні хабарлады, деп жазды Синьхуа.
Вале кантон полициясының бастығы Фредерик Гизлер сол күннің екінші жартысында өткен баспасөз конференциясында ақпаратты растады.
— Біздің есебімізге сәйкес, шамамен 40 адам қаза тапты. Тағы 115 адам зардап шекті, олардың көбі ауыр халде, — деді Ф. Гизлер.
Алдыңғы хабарламада жергілікті БАҚ полицияға сілтеме жасап, жаңа жыл түні Кран-Монтана орталығындағы бір барда қатты өрт шыққанын хабарлаған. Өрт туралы хабар жергілікті уақыт бойынша 01:30-дан кейін шұғыл қызметке түскен. Бірнеше кантоннан келген ондаған жедел жәрдем көлігі мен бірнеше тікұшақ оқиға орнына жеткен.
Швейцария Конфедерациясының президенті Ги Пармелен бұл оқиғаны ел тарихындағы ең қайғылы трагедиялардың бірі деп атады.
Вале кантондық бас прокуроры Беатрис Пиллу өрттің нақты себептерін әлі айтуға ерте екенін жеткізді.
БАҚ деректері бойынша, оқиға кезінде барда қанша адам болғаны белгісіз. Вале кантон әкімшілігі төтенше жағдай енгізілгенін жариялады.
Еске сала кетейік, Швейцариядағы курортта болған өрттен француз футболшысы зардап шеккенін жазған едік.