Си Цзиньпин 7 жылда алғаш рет мемлекеттік сапарымен КХДР-ға келді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚХДР Мемлекеттік істер жөніндегі комиссияның төрағасы Ким Чен Ын Пхеньяндағы Ким Ир Сен алаңында Си Цзиньпинді қарсы алу рәсімін өткізді, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі.
Кейінірек екі көшбасшы келіссөз жүргізіп, көршілес елдер арасындағы көпжылдық достыққа берік екенін растады және екіжақты қарым-қатынасты одан әрі дамытуға уәде берді.
Си Цзиньпин Қытай мен Солтүстік Корея халықаралық және аймақтық істерде стратегиялық үйлестіруді күшейтіп, екі елдің ортақ мүдделерін қорғауы керек деп мәлімдеді.
Ким Чен Ын сонымен қатар Солтүстік Корея Қытаймен бірлесіп екі партия мен екі ел арасында барлық деңгейдегі алмасуларды нығайтуға, сондай-ақ партия құрылысы мен экономикалық даму сияқты салалардағы тәжірибе алмасуға дайын екенін мәлімдеді.
Ол Солтүстік Корея жаңа нәтижелерге қол жеткізу үшін Қытаймен өзара тиімді сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге дайын екенін қосып өтті.
Kazinform үшін арнайы Синьхуа ақпарат агенттігі ұсынған.
Айта кетейік, бұған дейін Си Цзиньпиннің осы жылдың күзінде Дональд Трамптың шақыруымен АҚШ-қа мемлекеттік сапармен баратыны хабарланған.
Ал АҚШ пен Қытай президентінің кездесуі Орталық Азияға қалай әсер ететіні жөніндегі сарапшы пікірін мына жерден оқи аласыз.