Си Цзиньпин Ормуз бұғазы арқылы еркін өтуді қамтамасыз етуге шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай төрағасы Си Цзиньпин бұл мәлімдемені Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы және премьер-министрі Мұхаммед бен Салман Әл Саудпен телефон арқылы сөйлесу барысында айтты.
Си Цзиньпин Қытайдың Сауд Арабиясымен қарым-қатынастарды дамытуға үлкен мән беретінін және әрқашан өзара құрмет, теңдік және өзара тиімділік қағидаттарын ұстанып келгенін атап өтті.
Қытай мен Сауд Арабиясы арасында жан-жақты стратегиялық әріптестік орнағанына биыл 10 жыл толатынын атап өткен ол, осы мүмкіндікті пайдаланып, Қытай Сауд Арабиясымен бірлесіп стратегиялық өзара сенімді тереңдетуге, практикалық ынтымақтастықты нығайтуға, барлық деңгейдегі байланыстарды жандандыруға, екіжақты ынтымақтастықтың ауқымы мен тереңдігін кеңейтуге және Қытай мен араб елдері арасындағы қатынастарды дамытуға үлгі болатын деңгейге жеткізуге дайын екенін айтты.
Таяу Шығыс пен Парсы шығанағы аймағындағы қазіргі жағдайға тоқталған Си Цзиньпин Қытайдың атысты дереу және толық тоқтатуға шақыратынын, бейбітшілікті қалпына келтіруге бағытталған барлық күш-жігерді қолдайтынын және дауларды саяси және дипломатиялық жолмен шешуді жақтайтынын алға тартты.
Си Цзиньпин сондай-ақ Ормуз бұғазы арқылы кедергісіз өтудің өңір елдері мен халықаралық қауымдастықтың ортақ мүддесіне қызмет ететінін айтып, Қытайдың аймақ елдерін тату көршілік, даму, қауіпсіздік және ынтымақтастыққа негізделген ортақ үй құруға, өз болашағы мен тағдырын өздері айқындауға және өңірде ұзақ мерзімді бейбітшілік пен тұрақтылықты ілгерілетуге қолдайтынын жеткізді.
Бұған дейін Иран АҚШ тарапынан жалғасып жатқан теңіз блокадасына байланысты Ормуз бұғазының қайта жабылғанын мәлімдеді.
Сонымен қатар, Ұлыбританияның теңіз сауда операциялары басқармасы Ормуз бұғазында болған танкердің Иран Ислам революциясы сақшылары корпусына тиесілі екі катердің өздерін атқылағанын хабарлаған.