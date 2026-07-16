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    Си Цзиньпин Тоқаевтың реформаларына жоғары баға берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асып жатқан реформаларды жоғары бағалады.

    Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асып жатқан реформаларды жоғары бағалап, жаңа Конституцияның қабылдануымен құттықтады. Сондай-ақ ол Құрылтай сайлауының сәтті өтуіне тілектестік білдірді.
    Фото: Ақорда

    Ақорданың хабарлауынша, ҚХР Төрағасы Қазақстан Президентіне ілтипат білдіріп, екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылауға орайлы мүмкіндік туып отырғанына назар аударды.

    — Бірлескен күш-жігердің арқасында Қытай мен Қазақстанның мәңгі әрі жан-жақты стратегиялық серіктестігі жоғары деңгейге жетті. Өзара ықпалдастықты дамытудың әлеуеті өте зор. Қазақстан Президенті Қытаймен достық саясат жүргізіп отыр. Бұл халықтарымыздың мүддесіне сай келеді, — деді Си Цзиньпин.

    Сонымен қатар ҚХР Төрағасы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан ауқымды өзгерістерге жоғары баға беріп, жаңа Конституцияның қабылдануымен құттықтады және алдағы Құрылтай сайлауына сәттілік тіледі.

    Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізгенін хабарлаған едік.



     

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай Саяси реформа Қытай Си Цзиньпин Ақорда Конституция
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар